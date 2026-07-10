Harry Kane: Erling Haaland es una bestia

Harry Kane, capitán de Inglaterra, anticipó el duelo contra Noruega en cuartos de final del Mundial 2026 y dedicó elogios a la estrella de los nórdicos, Erling Haaland, señalando que "es una bestia".

"Es imposible que yo pueda decir quién es mejor entre nosotros dos. Somos delanteros diferentes, con diferentes características. Haaland es una bestia, sus condiciones físicas son increíbles", declaró Kane en la rueda de prensa en Miami.

"Yo me considero un delantero diferente, también meto goles, pero me gusta más interactuar con el juego, entrar en contacto con el balón. Es imposible compararnos a los dos. Lo respeto mucho como profesional, su rendimiento habla por sí mismo", agregó Kane.

Además, el ariete abordó la pelea por ser el máximo goleador del torneo, pero recalcó que su objetivo es ganar el título con los Tres Leones.

"Ha sido un Mundial increíble en cuanto a la cantidad de goles que han marcado los mejores delanteros. No siempre es así en los torneos grandes. Pero mi principal objetivo es ganar el Mundial con Inglaterra, no la Bota de Oro. Pero sé que mi trabajo es marcar goles para ayudar al equipo", aseveró Kane.

El partido entre Inglaterra y Noruega está programado para las 17:00 horas (21:00 GMT) de este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, y el ganador enfrentará al ganador entre Suiza y Argentina.

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