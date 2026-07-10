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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Juan Lara estará en el VAR en el duelo de Argentina y Suiza en cuartos del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

El chileno tendrá su undécimo partido en el torneo.

Juan Lara estará en el VAR en el duelo de Argentina y Suiza en cuartos del Mundial
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El árbitro chileno Juan Lara fue confirmado por la FIFA como integrante del VAR para el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 que jugarán Argentina y Suiza este sábado, desde las 21:00 horas (01:00 GMT), en Kansas City.

Será el undécimo partido de Lara en la Copa del Mundo, quien tuvo presencias en ocho duelos de la fase grupal y en dieciseisavos.

En octavos, también fue parte del VAR en la victoria de Francia sobre Paraguay y el triunfo de Inglaterra ante México.

Con estas designaciones,  Lara ha sumado ganancias cercanas a los 60 mil dólares en el Mundial.

El partido de Argentina y Suiza será arbitrado por el portugués João Pinheiro, mientras que sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia serán los asistentes; el cuarto juez, en tanto, será el canadiense Drew Fischer.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.

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