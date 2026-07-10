Juan Lara estará en el VAR en el duelo de Argentina y Suiza en cuartos del Mundial
El chileno tendrá su undécimo partido en el torneo.
El chileno tendrá su undécimo partido en el torneo.
El árbitro chileno Juan Lara fue confirmado por la FIFA como integrante del VAR para el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 que jugarán Argentina y Suiza este sábado, desde las 21:00 horas (01:00 GMT), en Kansas City.
Será el undécimo partido de Lara en la Copa del Mundo, quien tuvo presencias en ocho duelos de la fase grupal y en dieciseisavos.
En octavos, también fue parte del VAR en la victoria de Francia sobre Paraguay y el triunfo de Inglaterra ante México.
Con estas designaciones, Lara ha sumado ganancias cercanas a los 60 mil dólares en el Mundial.
El partido de Argentina y Suiza será arbitrado por el portugués João Pinheiro, mientras que sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia serán los asistentes; el cuarto juez, en tanto, será el canadiense Drew Fischer.
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