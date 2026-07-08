La dejaron chiquitita: El golazo que anotó Mbappé en la práctica de Francia

La selección de Francia se alista para jugar este jueves ante Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 y en la práctica de hoy miércoles el elenco europeo hizo gala de su técnica con un golazo.

El autor del tanto fue Kyluan Mbappé, pero el balón quedó "chiquitito" al pasar de jugador a jugador para finalmente llegó a los pies del capitán, quien definió con otro toque de clase.

Mira acá el tanto