Luis de la Fuente, DT de España: Si pasamos a Bélgica, hablaremos de Francia

Luis de la Fuente, técnico de España, anticipó el duelo de cuartos de final ante Bélgica en el Mundial 2026 y se refirió de forma escueta sobre Francia, selección que espera en semifinales tras la victoria sobre Marruecos este jueves.

"Vimos el partido de Francia. Fue superior, ganó bien el partido. Demostró el potencial futbolístico que tiene. Pero no pensamos más que en Bélgica. Si pasamos a Bélgica, hablaremos lo que quieran de Francia", lanzó De la Fuente en la rueda de prensa en Los Angeles.

"Como profesionales, te garantizo que Francia no existe para nosotros", agregó el entrenador hispano.

Respecto a los belgas, el estratego español remarcó que "es una selección muy potente. Si estamos los dos en cuartos es porque estamos entre los ocho mejores equipos del mundo. Es el partido más difícil al que nos enfrentamos".

Por último, destacó el progreso de sus jugadores, apuntando a la confianza que lograron tras eliminar a Portugal.

"Uno va construyendo la confianza y una base más sólida a medida que van pasando los partidos y si vas ganando vas generando confianza. El partido ante Portugal fue importante, pero llegábamos muy bien", sentenció.

El partido entre España y Bélgica está programado para este viernes a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Los Angeles, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.