Las llaves en los cuartos de final del Mundial 2026

El Mundial entra en recta decisiva y ya se disputan los octavos de final, ronda que define al cuadro de los ocho mejores del torneo planetario.

Así están las llaves de la próxima fase del evento que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Cuartos de final:

- Marruecos vs. Francia/Paraguay

- Portugal/España vs. EE.UU./Bélgica

- Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra

- Argentnia/Egipto vs. Suiza/Colombia.