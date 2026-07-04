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Las llaves en los cuartos de final del Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El Mundial entra en recta decisiva y ya se disputan los octavos de final, ronda que define al cuadro de los ocho mejores del torneo planetario.
Así están las llaves de la próxima fase del evento que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.
Cuartos de final:
- Marruecos vs. Francia/Paraguay
- Portugal/España vs. EE.UU./Bélgica
- Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra
- Argentnia/Egipto vs. Suiza/Colombia.