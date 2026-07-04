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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Las llaves en los cuartos de final del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa la información en Cooperativa.cl.

Las llaves en los cuartos de final del Mundial 2026
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El Mundial entra en recta decisiva y ya se disputan los octavos de final, ronda que define al cuadro de los ocho mejores del torneo planetario.

Así están las llaves de la próxima fase del evento que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Cuartos de final:

- Marruecos vs. Francia/Paraguay

- Portugal/España vs. EE.UU./Bélgica

- Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra

- Argentnia/Egipto vs. Suiza/Colombia.

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