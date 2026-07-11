Lo anularon por falta de Haaland: Heggem había marcado para Noruega ante Inglaterra

Luego de un tiro de esquina, el noruego Torbjørn Heggem apareció destapado en el área inglesa para anotar el 2-1 del cuadro escandinavo ante Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

No obstante, luego de la revisión del VAR, el árbitro del partido determinó que hubo falta de Erling Haaland en la jugada previa.

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