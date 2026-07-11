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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Lo anularon por falta de Haaland: Heggem había marcado para Noruega ante Inglaterra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Lo anularon por falta de Haaland: Heggem había marcado para Noruega ante Inglaterra
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Luego de un tiro de esquina, el noruego Torbjørn Heggem apareció destapado en el área inglesa para anotar el 2-1 del cuadro escandinavo ante Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

No obstante, luego de la revisión del VAR, el árbitro del partido determinó que hubo falta de Erling Haaland en la jugada previa.

Mira acá la jugada

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