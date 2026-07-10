Luis de la Fuente: "Somos el único equipo que fue capaz de ganarle a Francia"

Luis de la Fuente, seleccionador de España, se refirió a la clasificación de España a las semifinales del Mundial 2026 por segunda vez en su historia tras el 2-1 ante Bélgica en el SoFi Stadium de Inglewood, dejando claro que el objetivo final aún no se cumple.

"Estamos felices de llegar hasta aquí, pero queremos más. Somos conscientes del gran potencial y también de que somos el único equipo que fue capaz de ganarle a Francia en los dos últimos torneos", precisó recordando el 5-4 por la Nations League de 2025 y el 2-1 en la Euro 2024.

Seguido a ello, el técnico de 65 años estimó que: "Francia llega en gran momento y lo afrontamos sintiéndonos capaces de ganar a cualquier equipo. Nos enfrentamos a una gran selección. Mi objetivo cada día es ser mejor entrenador. Y es un reto nuevo".

Finalmente, De La Fuente llenó de elogios a Mikel Merino tras el tardío gol que les dio el triunfo en Inglewood: "Miro hacia atrás, veo a Mikel y digo: 'estoy tranquilísimo. Es un futbolista completo'. Jugó de '6', de '8', de '10' y de '9'. Y lo hace todo bien".

España buscará el pase a la final ante Francia, que llegó a semifinales tras superar 2-0 a Marruecos, el próximo martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.