Mikel Merino y su gol para el paso de España a semifinales: "Las casualidades no existen"

Posterior a la ajustada victoria por 2-1 de España sobre Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026, el volante Mikel Merino analizó su papel determinante en el SoFi Stadium de Inglewood y destacó la ambición para alcanzar la ronda de los cuatro mejores por segunda vez en su historia.

"Fue un partido de tu a tu. No se podía esperar otra cosa que dos equipos de elite y con mucha hambre y muchas ganas contra Francia", valoró en declaraciones a TVE antes del duelo del próximo martes 14 de julio en Dallas.

Seguido a ello, el jugador de Arsenal precisó: "Cómo voy a estar... Feliz. No me lo creo todavía. Pensaba que no me iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto. Parece que las casualidades no existen y si estás preparado te vuelve a tocar. Feliz y encantado de la vida".

Finalmente, Merino se refirió a la opción de conquistar el título: "Dudo que pase. Ojalá que sí. Veremos qué sucede. Estar a dos partidos para un campeonato del mundo es un sueño hecho realidad y ojalá lo podamos conseguir".