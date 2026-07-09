Netanyahu contó que apoya a Argentina en el Mundial

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que apoya a la selección argentina durante el Mundial 2026, en medio de una entrevista en la que también elogió al presidente trasandino Javier Milei.

En declaraciones que realizó en el pódcast Mojo con el comediante israelí Ben Ben Baruch, las que fueron reproducidas por el medio trasandino El Clarín, Netanyahu fue consultado por su mirada sobre Argentina y dejó una frase que generó repercusión.

"Antes que Messi, Milei", expresó el premier israelí, al explicar que su simpatía por el equipo sudamericano no pasa principalmente por Lionel Messi, sino por su relación con el mandatario argentino.

Netanyahu calificó a Milei como "una superestrella" y "un jabadnik", en referencia a su cercanía con Jabad Lubavitch, además de destacar su posición política y económica.

"Hizo cosas increíbles con su economía, al adoptar una economía de libre mercado", sostuvo el jefe de gobierno israelí, quien también aseguró que "Milei es un gran amigo de Israel, y formó muy buen equipo".