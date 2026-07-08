Noruega vivió incómoda situación y tuvo que cambiarse de hotel en Florida

La selección de Noruega, rival de Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, sumó un nuevo contratiempo en su preparación luego de cambiar de hotel en Miami apenas una noche después de instalarse en su concentración original.

De acuerdo con The Independent, el plantel noruego reclamó por ruidos y molestias en las inmediaciones del recinto, ubicado en Fort Lauderdale, Florida, debido al tránsito de una avenida cercana y a trabajos de construcción en el sector.

La molestia derivó en un reclamo formal ante FIFA y la delegación dejó el Dalmar Hotel en un plazo de dos horas y media, para instalarse en otro recinto más cercano al Hard Rock Stadium, escenario del duelo ante Inglaterra.

El encargado de logística de Noruega, Truls Daehli, explicó la determinación y reconoció que el cambio no estaba en los planes: "Es brutal tener que mudarse, pero estamos satisfechos con el nuevo lugar y todos están contentos ahora", señaló.

El dirigente también apuntó que la decisión nació desde el propio camarín: "Algunas personas pueden temer que esto afecte a los jugadores, pero fueron los jugadores quienes más lo querían", agregó, según consignó el citado medio.

Daehli recalcó que el movimiento se concretó con rapidez para evitar una distracción mayor antes del partido más importante en la historia del equipo nórdico. "El proceso de cambiar de hotel no es ideal, pero queríamos actuar lo antes posible. Tener un buen ambiente es lo más importante", sostuvo.

Noruega viene de eliminar a Brasil en octavos de final con un doblete de Erling Haaland, resultado que le permitió instalarse por primera vez entre los ocho mejores del Mundial. Ahora enfrentará a Inglaterra en busca de un lugar en semifinales.