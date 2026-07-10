Rudi García: "La suerte le favoreció a España y no a Bélgica"

Posterior a la derrota por 2-1 ante España que puso fin al camino de Bélgica en el Mundial 2026, el seleccionador Rudi García analizó el desempeño de sus dirigidos en el SoFi Stadium de Inglewood y lamentó los infortunios que los privaron de alcanzar las semifinales.

"Les dije a mis jugadores que podíamos estar muy orgullosos. Miramos a España a los ojos en un partido en el que intervino la suerte. La suerte le favoreció a España y no a Bélgica", precisó el entrenador francés.

Seguido a ello, García ahondó más en sus explicaciones: "Perdimos al capitán (Yuri Tielemans) antes del partido y a (Thibaut) Courtois. Es suerte. Además, el árbitro no vio en el VAR una mano".

"Courtois estuvo excelente en todos los aspectos. Es uno de los mejores porteros del mundo, fue un golpe muy duro no tenerle. No queríamos agravar la lesión y no me arrepiento de la decisión", expresó respecto al ingreso del meta Senne Lammens en la recta final del partido.

Finalmente, cerró expresando: "Les presionamos. Hicimos todo lo posible, pero no fue suficiente. Les pusimos en muchas dificultades, pero cometimos errores y los más jóvenes aprenderán de ello".