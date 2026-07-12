Sufren los que quieren: Captan a Erling Haaland y a seleccionados de Noruega de fiesta en Miami

La eliminación de la selección de Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, tras caer por 2-1 ante Inglaterra, sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha luego de que pocas horas después de la derrota en Miami, el plantel liderado por Erling Haaland fuera captado festejando en un conocido local nocturno de la ciudad estadounidense.

Según los registros difundidos en redes sociales, la delegación escandinava acudió al club E11EVEN antes de romper la concentración.

En las imágenes se puede observar al atacante de Manchester City en un sector preferencial del recinto, mientras se desarrollaba una presentación en vivo del músico Flo Rida.

El hecho generó diversas reacciones debido al contraste entre la reciente eliminación del torneo y el ambiente de distensión del equipo, que llegó al lugar en un bus privado antes de dar por finalizada su participación en la cita mundialista.