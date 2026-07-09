Técnico de Marruecos: Podemos llegar más lejos y quizás eliminar a Francia en cuatro años más

Mohamed Ouahbi, técnico de Marruecos, admitió que Francia fue más potente en el duelo de cuartos de final del Mundial 2026, pero manifestó su confianza para tomarse revancha en el próximo torneo, en 2030, en donde será anfitrión junto a España y Portugal.

"Quedó claro que Francia fue la selección más potente, pero creo que podemos llegar más lejos y quizás eliminarlos dentro de cuatro años", dijo el técnico en la rueda de prensa posterior a la eliminación en Boston.

Ouahbi, quien lamentó el amargo resultado, remarcó que debían aprender del golpe sufrido ante los franceses, reconociendo que fueron superiores.

"La primera mitad fue muy complicada. La selección francesa dominó el balón. Nos generaron muchísimos problemas en las bandas con distintos jugadores y también por medio", indicó, asegurando que la ligera mejoría en la segunda parte fue insuficiente.

Sin embargo, recalcó que "tenemos un equipo que puede hacer realidad muchos sueños en el futuro y ganar trofeos. Estamos en el camino correcto".

Marruecos, en el Mundial 2026, terminó en el segundo lugar del Grupo C, igualado con Brasil; y eliminó a Países Bajos en los 16avos de final (en tanda de penales) y a Canadá en octavos.