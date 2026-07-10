Yamal: No tenemos miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros
"Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros", señaló.
"Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros", señaló.
Lamine Yamal, delantero de la selección española, apuntó de inmediato a las semifinales del Mundial 2026 contra Francia, con total confianza para enfrentar a los galos luego de haber eliminado a Bélgica.
"Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros; somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, de top mundial, para mí los dos mejores. Veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo", declaró al canal público TVE tras el partido de cuartos de final.
"Tengo muchas ganas de que llegue. Desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros", añadió posteriormente en zona mixta.
"Espero a un equipo que venga a por nosotros, pero no todo el partido. No hay ninguna selección que nos vaya a jugar a uno contra uno en todo el campo. Tienen mucha calidad arriba y un equipo muy físico", analizó.
El delantero se mostró contento por el triunfo ante Bélgica y mostró calma ante la imposibilidad de anotar: "No me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si gano el Mundial y no marcó más, nadie me dirá nada. Ganamos y ya está. Mientras vayamos pasando estaré muy contento".
"Me voy notando mucho mejor, venía de lesión y cada semana que pase estaré mejor. Llego con mucha confianza, sé que va a salir todo bien y que estoy preparado", comentó.