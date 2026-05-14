¿Dónde ver los partidos del Mundial de 2026 en TV y streaming?

Norteamérica acaparará todas las miradas entre el 11 de junio y el 19 de julio, cuando se desarrolle la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA, la más grande en la historia del torneo, ya que tendrá como sede a tres países, México, Estados Unidos y Canadá, y será el primero en contar con 48 selecciones participantes, con 104 partidos que serán transmitidos en diversas plataformas.

En Chile, solo dos señales darán en su totalidad estos 104 encuentros, desde la fase grupos hasta la final del Mundial: DSports, canal de deportes de la plataforma de TV cable DirecTV, y Paramount+ en el streaming.

En televisión abierta, será Chilevisión el canal nacional que cubrirá la Copa del Mundo, con la transmisión de 52 partidos, es decir, la mitad del torneo.

Finalmente, la plataforma Disney+Premium también transmitirá para Latinoamérica la suma de 30 partidos: 22 de la fase grupal, dos de la ronda de dieciseisavos, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, las dos semifinales y la final el 19 de julio.

En resumen, así será la transmisión: