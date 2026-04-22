Enviado de Donald Trump solicitó a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

El empresario Paolo Zampolli, asesor de confianza del presidente Donald Trump, elevó una polémica propuesta a la FIFA durante las últimas horas, en la que se busca reemplazar a Irán de la próxima Copa del Mundo por la selección de Italia.

En conversación con el Financial Times, el promotor de ascendencia italiana confirmó los acercamientos: "Le sugerí a Trump y a Gianni Infantino que Italia reemplace a Irán. Sería un sueño ver a la 'Azzurri' en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria para justificar su inclusión".

Pese al revuelo causado por Zampolli en medio de la tensión diplomática entre Washington y Teherán, hasta el momento ni la FIFA ni la administración estadounidense han emitido una respuesta oficial.

La selección italiana, tetracampeón del mundo, quedó fuera de la cita tras caer por penales ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje de la UEFA, marcando su tercera ausencia consecutiva en los mundiales.