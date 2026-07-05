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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

[ESTADISTICAS] Los máximos asistidores en la Copa del Mundo 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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[ESTADISTICAS] Los máximos asistidores en la Copa del Mundo 2026
 Agencia Xinhua
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Además de la pelea por ser el máximo goleador, la Copa del Mundo 2026 también tiene una estrecha carrera por el título del jugador con más asistencias otorgadas en el torneo.

Según la plataforma estadística DataFactory, el francés Michael Olise lidera, seguido de cerca por el brasileño Bruno Guimaraes y el marroquí Brahím Díaz.

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