Noruega sepultó el sueño de Brasil con monumental actuación goleadora de Erling Haaland

En un periplo que será recordado en la historia del fútbol, Noruega se convirtió en el verdugo de Brasil en el Mundial 2026 después de contar con un encendido Erling Haaland que le dio la victoria 1-2 en Nueva Jersey y, con ello, su primera clasificación a cuartos de final.

Con pronósticos reservados para este cotejo de octavos, fue Patrick Berg (2') quien instaló la cuota tempranera de dudas en las huestes de la "Canarinha" al anotar un gol que luego fue anulado por posición de adelanto.

A modo de respuesta, una falta de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha le dio la posibilidad a los brasileños de poner la ventaja. No obstante, Orjan Nyland se transformó en figura al contener el disparo de Bruno Guimarães (14'), algo que lamentó a la posterioridad.

En el complemento, Carlo Ancelotti movió el banco con los ingresos de Endrick y Neymar, pero Erling Haaland (79') se llevó todas las postales con un cabezazo certero que abrió la cuenta. El "Androide" no se conformó y amplió la ventaja con un zurdazo potente desde fuera del área (89').

Con el partido sentenciado antes del descuento, un codazo de Leo Ostigard sobre Casemiro derivó en penal para Brasil, el cual Neymar convirtió sin margen para una chance más (90+10').

Con este resultado, Noruega hizo historia al meterse por primera vez en cuartos de final de un Mundial y extendió su invicto ante Brasil, que no le gana a los escandinavos desde Francia 1998.

El elenco de Stale Solbakken ahora tendrá que trasladarse hasta el Hard Rock Stadium de Miami, recinto en el que recibirá al vencedor entre México o Inglaterra el próximo sábado 11 de junio.