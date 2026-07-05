52 horas laborales: Oposición pide "equilibrio" entre derechos de trabajadores y agenda pro empleo

El diputado Raúl Soto, presidente del PPD, abordó el debate por la propuesta de "52 horas laborales" que estudia el Gobierno para enfrentar el alza del desempleo y apuntó a "buscar un equilibrio" entre los derechos de los trabajadores y una agenda pro crecimiento.

La propuesta de la Mesa de Reactivación Laboral busca flexibilizar el cálculo de la jornada de 40 horas, ampliando el período para promediar el tiempo trabajado de cuatro a 15 semanas, o incluso hasta 52 semanas (un año entero).

Al ser consultado por la iniciativa, el timonel del PPD enfatizó que es "necesario un cambio radical de rumbo" ante una "situación laboral y económica del país que es preocupante".

Sin embargo, advirtió que la "crisis se va profundizando en estas materias bajo las decisiones que está tomando el actual Gobierno".

"Hay que buscar un equilibrio entre compatibilizar los derechos y los beneficios que tienen los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y también una agenda pro-crecimiento y pro-empleo", planteó el parlamentario de oposición.

Cruz-Coke: "El país está pagando la irresponsabilidad de muchos"

Desde el oficialismo, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) achacó la situación económica actual a las políticas de la Administración de Gabriel Boric.

"El país está pagando la irresponsabilidad de muchos en el manejo fiscal y económico. Muchos dicen: '¿Por qué le seguimos echando la culpa al Gobierno anterior?'. (Y es porque) esto se demora en hacer ver sus consecuencias a la ciudadanía", fustigó.

"Hoy día llevamos 40 meses con prácticamente una cesantía de dos dígitos", aludió el legislador.