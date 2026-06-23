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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Al Rashdan sorprendió y abrió la cuenta para Jordania ante Argelia en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los asiáticos marcaron en el primer tiempo ante los africanos en Santa Clara.

Al Rashdan sorprendió y abrió la cuenta para Jordania ante Argelia en el Mundial
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Jordania sorprendió este lunes en Santa Clara al abrir la cuenta en el partido contra Argelia, en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Pasada la media hora de juego, Fares Chaibi intentó un remate en el área y le dio mal, dejando la pelota servida a Nizar Al Rashdan, quien soltó un derechazo rasante para el 1-0 parcial (36').

Revisa el sorpresivo gol de Jordania:

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