Al Rashdan sorprendió y abrió la cuenta para Jordania ante Argelia en el Mundial

Jordania sorprendió este lunes en Santa Clara al abrir la cuenta en el partido contra Argelia, en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Pasada la media hora de juego, Fares Chaibi intentó un remate en el área y le dio mal, dejando la pelota servida a Nizar Al Rashdan, quien soltó un derechazo rasante para el 1-0 parcial (36').

Revisa el sorpresivo gol de Jordania: