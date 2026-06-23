Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Al Rashdan sorprendió y abrió la cuenta para Jordania ante Argelia en el Mundial
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los asiáticos marcaron en el primer tiempo ante los africanos en Santa Clara.
Los asiáticos marcaron en el primer tiempo ante los africanos en Santa Clara.
Jordania sorprendió este lunes en Santa Clara al abrir la cuenta en el partido contra Argelia, en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Pasada la media hora de juego, Fares Chaibi intentó un remate en el área y le dio mal, dejando la pelota servida a Nizar Al Rashdan, quien soltó un derechazo rasante para el 1-0 parcial (36').
Revisa el sorpresivo gol de Jordania: