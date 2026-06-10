Al ritmo de Shakira: Estadio Azteca vivirá su tercera inauguración de un Mundial

Llegó el ansiado día para las 48 selecciones clasificadas, ya que este jueves 11 de junio el mítico Estadio Azteca hará historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres inauguraciones cuando reciba la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde las 13:30 horas (17:30 GMT), bajo el protagonismo de la artista Shakira, el espectáculo se diferenciará de la solemnidad de los desfiles escolares y de las 16 selecciones que participaron en la cita de 1970 o la exaltación del folclore nacional que se exhibió en 1986.

La estrella colombiana, quien ya es un ícono tras sus participaciones en 2006, 2010 y 2014; cantará "Dai Dai" junto al nigeriano Burna Boy. Junto a ellos, también se presentarán Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Belinda, Ryan Castro, Danny Ocean, Alejandro Fernández y J Balvin.

La inauguración será coronada con la presencia de la mexicana Salma Hayek, estrella de Hollywood, quien será la embajadora del Mundial.

En lo deportivo, el seleccionado azteca hará frente a su similar de Sudáfrica a las 15:00 horas en una reedición del duelo de apertura en 2010. Posterior a ello, República Checa y Corea del Sur cerrarán la actividad a las 22:00 el Estadio Akron de Guadalajara.

Todos los pormenores de la ceremonia inaugural, el minuto a minuto del encuentro y el postpartido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la cobertura de Cooperativa Deportes.