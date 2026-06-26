Alfaro tras el partido contra Australia: "Nosotros no vinimos a empatar"

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, abordó la deslucida igualdad sin goles de su equipo ante Australia en el cierre del Grupo D del Mundial 2026, con insatisfacción por el resultado, pero también destacando el contexto y una clasificación a dieciseisavos casi sellada.

En zona mixta, el DT ya saboreaba el avance de ronda: "Lo importante es tratar de recuperar rápido a los jugadores, ver cómo están, cómo se sienten, prepararnos rápido para lo que va a venir. Después, ya mentalizarnos en el rival que vayamos a tener, el día y el lugar donde vayamos a jugar", dijo a ESPN.

Sin embargo, en conferencia de prensa fue más cauto y admitió que "la sensación que me queda es de sabor a poco".

"No es el resultado que queríamos obtener, pero también soy realista y sé que una cosa es la voluntad y otra es la realidad. Una cosa es el deseo y lo otro, lo que uno puede concretar", expuso.

"Sabíamos que íbamos a tener un partido muy difícil y complejo. Hay cosas que a lo mejor no tenemos para ganarle a este tipo de rivales. Australia mejora su método, complicó a Turquía, a Estados Unidos y a nosotros", destacó sobre el rival.

"Lamentablemente chocamos contra esta realidad, que sabíamos que podía llegar a presentarse. Tenemos que esperar, tenemos esa incertidumbre de si vamos a clasificar o no", sumó.

Si bien el volante Diego Gómez dijo a la emisora ABC estar "frustrado porque queríamos ganar hoy, pero hicimos lo que nos dijo el profe", Alfaro fue tajante en señalar que no estaba en sus planes ir por el empate, que terminó sirviéndole a ambos.

"Como les dije a los jugadores, nosotros no vinimos a empatar el partido. Queríamos ganar, quedar en la historia de Paraguay y ser el equipo que ganó dos partidos en una Copa del Mundo. Pero, como decía, uno quiere y a veces no puede".

"Soy muy optimista en que vamos a estar en la siguiente fase y seguir participando. Después del arranque que tuvimos con Estados Unidos, recuperarse de ese golpe tan duro fue muy difícil y el equipo hace dos partidos viene mostrando solidez", complementó.

"Si bien hay cosas que nos faltan, y nos faltaron siempre de mitad de cancha para adelante. El equipo recuperó la solidez que siempre tuvo. Ahí es donde quedas a mitad de camino. No quedo satisfecho con el resultado", añadió en su análisis.