¿Cuándo y dónde ver el decisivo duelo de Uruguay y España en el Mundial?

Uruguay y España chocarán este viernes en un duelo decisivo por el pase a los 16avos de final del Mundial 2026, en el cierre del Grupo H.

El partido está programado para las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Akron de Guadalajara y será transmitido en TV abierta por Chilevisión, en TV cable por DirecTV, y en streming por las plataformas Disney+Premium y Paramount+.

Los uruguayos, dirigidos por Marcelo Bielsa, están en el segundo lugar, pero muy complicados, porque tienen apenas dos puntos tras los empates con Cabo Verde y Arabia Saudita.

Dependen de sí mismos para clasificar, aunque para ello necesitan ganar; con un empate, dependerán de lo que pase en el otro duelo del grupo, entre Cabo Verde y Arabia Saudita en Houston.

España, por su lado, lidera el Grupo H con cuatro unidades y hasta un empate le sirve para sellar la clasificación.

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