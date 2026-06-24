Ancelotti tras llegar a dieciseisavos del Mundial: Ahora tuvimos "jogo bonito"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, celebró este miércoles la goleada a Escocia por 3-0 para pasar de ronda en el Mundial 2026 como ganador del Grupo C, destacando la evolución del equipo y el retorno de Neymar a las canchas.

"Jugamos bien, repetimos el juego. Fue un partido más completo. Estamos satisfechos. Ahora, 'Jogo Bonito'. Creo que actuamos como equipo y eso es bueno. No encajamos gol. La entrada de Neymar nos puede ayudar", dijo en la transmisión televisiva.

Luego, en conferencia de prensa, señaló: "Jugar bien es más fácil que ganar. Al entrenador solo lo juzgan si gana o no gana, no importa si está jugando buen fútbol. Estamos en la Copa del Mundo y lo importante es ganar. Lo entiendo muy bien".

"Si lo comparamos con el primer partido, tuvimos menos errores, fuimos más eficaces, mejores en la primera línea. Después del partido contra Marruecos ya nos sentíamos bien, y el objetivo era salir primeros del grupo", remarcó.

Junto con reiterar lo importante del colectivo, el DT admitió que "todavía hay factores que podemos mejorar, pero hemos mejorado mucho y muy rápido desde el primer partido. Eso es importante, especialmente ahora que pasamos a la fase eliminatoria".

"El equipo está trabajando de forma sólida, pero no está perfecto. Creo que podemos ser más rápidos y tener mejor control", señaló, antes de añadir que la actitud del grupo nunca ha sido un problema.

"Los goles que anotamos vinieron de recuperar la pelota o de eludir jugadores, y eso dice mucho del equipo", subrayó.

Sobre Vinicius y Neymar

"Está en muy buena forma y está jugando muy bien. No soy la persona que va a descubrir a Vini Jr. Es un jugador de primera. Es uno de los mejores del mundo, obviamente", afirmó sobre el delantero que anotó un doblete.

La noche también estuvo marcada por el regreso de Neymar, que saltó al campo en el minuto 75 después de más de 1.000 días sin vestir la camiseta verdeamarela: "Merecía la oportunidad de jugar y por eso se la di. Se ha estado preparando de manera muy seria y creo que apoyó bien al equipo, aunque solo jugó unos pocos minutos", explicó Ancelotti.

El italiano también descartó que el delantero necesite estímulos especiales, pues "a Neymar no le hace falta motivación para jugar. A sus 34 años tiene la pasión de un joven para jugar al fútbol".

"Es una motivación enorme después de tanto tiempo que Brasil lleva sin ganar. Estamos trabajando por esto y haremos todo lo posible", prometió.

Países Bajos, Japón y Suecia son los posibles rivales de Brasil en dieciseisavos. Ancelotti expuso que "cualquiera de los tres adversarios traerá muchísima calidad al partido. Veremos qué pasa".