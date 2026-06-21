Argentina y Austria chocan con la misión de ratificar el buen arranque en el Mundial

Este lunes 22 de junio, en el Estadio Dallas de Arlington, Argentina y Austria inaugurarán la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en miras a poner un pie en los dieciseisavos de final.

La Albiceleste goleó por 3-0 a Argelia en el estreno, con una noche histórica de Lionel Messi, quien mediante un triplete alcanzó a Miroslav Klose como goleador histórico de los Mundiales, y protagonizó un polémico planchazo que quedó sin tarjeta.

El conjunto trasandino posteriormente recibiría un golpe fuera de la cancha. Sin ahondar, el "10" había comentado tras el partido que arrastraba un mal momento fuera de la cancha y luego se reveló que su padre está con problemas de salud.

En un canal de streaming estalló la polémica, pues reportó la supuesta muerte de Jorge Messi sin verificar la falsedad de aquella afirmación. La familia Messi emitió un comunicado expresando su disgusto, hubo disculpas y despidos en Luzu TV y también el enfado dentro del seleccionado argentino.

Sobre lo deportivo, se espera que Lionel Scaloni mantenga su oncena prácticamente sin cambios, con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

En la vereda contraria, "Das Team" se estrenó con una victoria por 3-1 ante Jordania, gracias a los goles de Romano Schmid y Marko Arnautovic, junto a un autogol.

La gran alarma la encendió el volante Alessandro Schopf, quien sufrió una fractura de mandíbula durante el referido encuentro. Sin embargo, una férula protectora le permitió entrenar con normalidad y podrá ser alternativa.

En el probable equipo inicial de Ralf Rangnick aparecen Alexander Schlager; Konrad Laimer, Philipp Lienhart, Kevin Danso, Philipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xavier Schlager; Romano Schmid, Michael Gregoritsch; Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.

El partido arrancará a las 13:00 horas de Chile (17:00 GMT) con arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar y podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.