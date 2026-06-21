Irán y EE.UU. acordaron hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

Las delegaciones de EE.UU. e Irán acordaron una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, recoge un comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán.

"El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subrayó el texto publicado tras la ronda de conversaciones mantenida este domingo en Suiza.

El acuerdo alcanzado se dio pese a la interrupción por parte de Teherán de esta primera jornada de conversaciones en rechazo a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, según informó horas antes un alto diplomático de EE.UU. que participa en el encuentro.

"Contrariamente a las informaciones falsas que circulan intensamente, los iraníes siguen aquí y las conversaciones continúan. Prevemos seguir trabajando durante toda la noche", dijo la fuente.

Las negociaciones se centraron hoy en "aclarar algunos de los mensajes confusos de Irán sobre el estrecho (que el sábado declaró de nuevo su cierre) y establecer mecanismos de prevención de conflictos para garantizar que permanezca totalmente abierto", añadió la fuente.

Según esta fuente diplomática, también abordaron la aplicación del alto el fuego en el sur del Líbano, que llevó a la delegación iraní a retrasar el viernes el inicio de las negociaciones.

El remoto complejo turístico de Bürgenstock, en los Alpes suizo, acoge desde este domingo las negociaciones para alcanzar una paz duradera tras la adopción de un memorando de entendimiento por parte de Washington y Teherán, a fin de poner fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

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