¡Arranca la fiesta del fútbol! La programación del Mundial 2026 para esta semana

Este jueves 11 de junio arranca la fiesta del fútbol en todo el planeta con el inicio del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Revisa en Cooperativa.cl la programación del torneo para los partidos que se disputarán esta semana, desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de junio.

Todos los partidos corresponden a la primera fecha de la fase grupal.

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica, 15:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México

Corea del Sur vs. República Checa, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Akron, Guadalajara

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, 15:00 horas. Grupo B. BMO Field, Toronto

Estados Unidos vs. Paraguay, 21:00 horas. Grupo D. SoFI Stadium

Sábado 13 de junio

Catar vs. Suiza, 15:00 horas. Grupo B. Levi's Stadium, San Francisco

Brasil vs. Marruecos, 18:00 horas. Grupo C. MetLife Stadium, Nueva Jersey

Haití vs. Escocia, 21:00 horas. Grupo C. Gillette Stadium, Boston

Domingo 14 de junio

Australia vs. Turquía, 00:00 horas. Grupo D. BC Place, Vancouver

Alemania vs. Curazao, 13:00 horas. Grupo E. NRG Stadium, Houston

Países Bajos vs. Japón, 16:00 horas. Grupo F. AT&T Stadium, Dallas

Costa de Marfil vs. Ecuador, 19:00 horas. Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia