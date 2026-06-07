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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

¡Arranca la fiesta del fútbol! La programación del Mundial 2026 para esta semana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa en Cooperativa.cl la agenda de partidos entre el 11 y 14 de junio.

¡Arranca la fiesta del fútbol! La programación del Mundial 2026 para esta semana
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Este jueves 11 de junio arranca la fiesta del fútbol en todo el planeta con el inicio del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Revisa en Cooperativa.cl la programación del torneo para los partidos que se disputarán esta semana, desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de junio.

Todos los partidos corresponden a la primera fecha de la fase grupal.

Jueves 11 de junio

  • México vs. Sudáfrica, 15:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México 
  • Corea del Sur vs. República Checa, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Akron, Guadalajara 

Viernes 12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, 15:00 horas. Grupo B. BMO Field, Toronto
  • Estados Unidos vs. Paraguay, 21:00 horas. Grupo D. SoFI Stadium 

Sábado 13 de junio

  • Catar vs. Suiza, 15:00 horas. Grupo B. Levi's Stadium, San Francisco
  • Brasil vs. Marruecos, 18:00 horas. Grupo C. MetLife Stadium, Nueva Jersey 
  • Haití vs. Escocia, 21:00 horas. Grupo C. Gillette Stadium, Boston 

Domingo 14 de junio

  • Australia vs. Turquía, 00:00 horas. Grupo D. BC Place, Vancouver 
  • Alemania vs. Curazao, 13:00 horas. Grupo E. NRG Stadium, Houston 
  • Países Bajos vs. Japón, 16:00 horas. Grupo F. AT&T Stadium, Dallas 
  • Costa de Marfil vs. Ecuador, 19:00 horas. Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia 
  • Suecia vs. Túnez, 22:00 horas. Grupo F. Estadio BBVA, Monterrey

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