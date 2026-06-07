Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
¡Arranca la fiesta del fútbol! La programación del Mundial 2026 para esta semana
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa en Cooperativa.cl la agenda de partidos entre el 11 y 14 de junio.
Revisa en Cooperativa.cl la agenda de partidos entre el 11 y 14 de junio.
Este jueves 11 de junio arranca la fiesta del fútbol en todo el planeta con el inicio del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.
Revisa en Cooperativa.cl la programación del torneo para los partidos que se disputarán esta semana, desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de junio.
Todos los partidos corresponden a la primera fecha de la fase grupal.