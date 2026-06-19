Australia mide la ilusión de Estados Unidos en un duelo clave del Mundial

Con la moral alta tras su estreno de ensueño en Los Ángeles contra Paraguay, Estados Unidos enfrentará este viernes en el Lumen Field de Seattle, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) a Australia, una selección que dio la sorpresa en la primera jornada al doblegar a Turquía en el Grupo D.

El 4-1 de Estados Unidos a Paraguay en el SoFi Stadium disparó el entusiasmo del equipo de Mauricio Pochettino, que tendrá el reto de dar continuidad al gran arranque para dejar encarrilado su pase a dieciseisavos de final de 'su' Mundial.

Todo son noticias positivas para Estados Unidos en este arranque de torneo, incluso para Christian Pulisic, quien dio el susto en el partido inaugural por un problema de tobillo y quien regresará al once titular ante Australia.

Estados Unidos cayó en octavos de final en Catar 2022 y no se clasificó para Rusia 2018, pero la primera victoria cosechada en esta edición ha alimentado los sueños de los aficionados estadounidenses de ser protagonistas.

La formación de EE.UU. será con Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic, Folarin Balogun y Sergiño Dest.

Al frente estará la selección de Australia, que dio la sorpresa en su estreno contra Turquía y que abrió horizontes de clasificación tras salir lejos de los focos en este grupo.

La oncena que usará Tony Popovic será con Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe; Mohamed Touré.

El duelo será arbitrado por el alemán Felix Zwayer.

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