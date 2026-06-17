Austria evitó una sorpresa del debutante Jordania y celebró con un exigido triunfo en el Mundial

La selección de Austria evitó una sorpresa del debutante Jordania y celebró con un exigido triunfo por 3-1 este miércoles en el Levi's Stadium de San Francisco, en la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La escuadra europea se encontró con la apertura de la cuenta en la primera parte, con un golazo de Romano Schmid, quien remató desde fuera del área con la diestra para el 1-0 (21').

Sin embargo, los de Medio Oriente presionaron y lograron empatar con un gran contragolpe que liquidó Ali Olwan, con un fuerte remate dentro del área, dejando parado al arquero Alexander Schlager (50').

Jordania, en su primera participación en una Copa del Mundo, tomó confianza con el empate y buscó dar el golpe a los europeos, pero Austria frenó sus intenciones gracias a su figura, Marko Arnautovic, quien había entrado en la segunda parte para cambiarle la cara a su equipo.

En el 67', Arnautovic lamentó un gol anulado por una mano previa detectada por el VAR, pero pudo festejar 10 minutos después, gracias a un autogol de Yazan Al Arab.

Finalmente, en el tiempo agregado, en la última del partido, una mano en el área, también revisada en el VAR por el juez Dahane Beida, permitió a Austria tener un penal para sentenciar a Jordania: Y fue Arnautovic el encargado de ejecutar con seguridad para el 3-1 definitivo (90+12').

Con el resultado, Austria quedó en el segundo lugar del Grupo J, por debajo de Argentina, que debutó con un 3-0 sobre Argelia en el turno anterior.

En la siguiente fecha, Austria enfrentará a Argentina en el AT&T Stadium en Dallas, Texas; y Jordania, en cambio, se medirá con Argelia, en el mismo recinto en San Francisco.