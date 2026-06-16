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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Aymen Hussein se convirtió en el tercer jugador en marcar un gol y un autogol en un duelo mundialista

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de Irak fue protagonista en la derrota ante Noruega en el Mundial 2026.

Aymen Hussein se convirtió en el tercer jugador en marcar un gol y un autogol en un duelo mundialista
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Aymen Hussein, delantero de Irak, hizo historia este martes en la derrota ante Noruega en el Mundial 2026 en Boston, por el Grupo I, al convertirse en el tercer jugador en anotar un gol y un autogol en un mismo partido de una Copa del Mundo.

Hussein anotó el empate parcial 1-1 para Irak en el minuto 39; pero justo al final del encuentro, marcó en contra, para el 4-1 definitivo a favor de los vikingos.

El primer jugador en tener este tipo de registro fue el neerlandés Ernie Brandts, en el duelo entre Países Bajos e Italia en la fase grupal del Mundial de Argentina 1978.

Y el segundo futbolista en marcar un gol y un autogol es el croata Mario Mandzukic, en la final que perdió la selección balcánica ante Francia en Rusia 2018.

El próximo partido de Irak en el Mundial 2026 será el lunes 22 de junio ante Francia, a las 17:00 horas (21:00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

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