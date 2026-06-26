Bélgica se juega la vida ante la Nueva Zelanda de Tim Payne en el Mundial 2026

Bélgica enfrenta a Nueva Zelanda este viernes en Vancouver, desde las 23:00 horas (03:00 GMT), en el cierre del Grupo G del Mundial 2026, un duelo en donde se debe jugar la vida el cuadro europeo ante la selección océanica, la del popular Tim Payne, para evitar un fiasco en el torneo.

Los belgas están con solo dos unidades en el tercer lugar, y sólo la victoria les sirve si quieren depender de sí mismos; un empate también es válido, pero sólo si Egipto, el líder del Grupo G, le gan a Irán en el partido que se jugará a la misma hora en Seattle.

El agobio de los belgas es evidente. No pudo con Egipto, tampoco con Irán y afronta con dudas el choque con Nueva Zelanda, que pretende dar el batacazo.

La formación de Rudi García en Bélgica será con Courtois; Meunier, Witsel, Mechele, De Cuyper; Vanaken u Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku o Vanaken; De Keteleare.

Nueva Zelanda, por su parte, nunca ha superado la primera fase mundialista y con una victoria puede ilusionarse, en un ajustado cierre de grupo.

La oncena de Darren Bazeley en Nueva Zelanda será con Crocombe; Tim Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Chris Wood.

El duelo será arbitrado por Abham Mohammad Tumah de Jordania.

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