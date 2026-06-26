Bielsa tras la eliminación en el Mundial: Lo que le dejo al fútbol uruguayo es nada

El técnico argentino Marcelo Bielsa fue muy autocrítico tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, después de la derrota con España en Guadalajara, y remarcó que su paso por la selección celeste fue una "decepción" y que "no dejo nada" al fútbol charrúa.

"No logré, más allá del trabajo y el esfuerzo, de la dedicación, que el grupo de jugadores con los que disponía convertirlo en una fuerza que no tuviera que tener que explicar porqué sucedió lo que sucedió. Si quieren explicaciones, de siete puntos que merecimos ganar, obtuvimos dos", dijo Bielsa en la rueda de prensa.

Ante las consultas de los periodistas, Bielsa indicó: "Imagínese, cómo se hace desde mi posición, responsable de este pasaje de Uruguay por la Copa del Mundo. Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea".

"Toda la decepción que ustedes, periodistas e hinchas del fútbol uruguayo, legítimamente quieren volcar sobre el responsable, que soy yo, tengo que aceptarlo, porque corresponde", agregó.

Finalmente, fue categórico: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en que trabajo tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en la eliminatoria no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América tampoco tuvo valor, y obviamente esta actuación no necesito definirla".

"Si me preguntan cómo será recordado mi paso, es un paso que no dejó nada", sentenció.