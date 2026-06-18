Brasil buscará mejorar su imagen en el Mundial 2026 en el duelo contra Haití

La selección de Brasil enfrentará este viernes a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en donde buscará mejorar su imagen tras el empate en el debut contra Marruecos.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti dejaron dudas en su estreno, en donde una acción personal de Vinicius evitó una decepción mayor en el partido.

Para este viernes se espera que "Carletto" haga cambios y fortalezca la defensa, uno de los puntos débiles en el empate con los africanos.

Baja confirmada es Neymar, quien priorizará su proceso de recuperación para estar disponible en el duelo contra Escocia en el cierre del Grupo C.

La posible oncena del Scratch será con Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro (o Fabinho), Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha (o Igor Thiago).

Haití, por su lado, pretende levantarse tras la derrota sufrida con Escocia en la primera fecha y dar la pelea ante Brasil.

El objetivo es dejar en el olvido el resultado de la última vez que se vieron las caras, una derrota por 7-1 hace 10 años, en la Copa América Centenario que también se disputó en Estados Unidos.

La posible oncena de Haití será con Placide; Martin Expérience, Delcroix, Ricardo Adé, Carlens Arcus; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence; Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot.

El duelo será arbitrado por el español Alejandro Hernández.

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