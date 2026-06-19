Brasil fue efectivo para un cómodo y valioso triunfo contra Haití en el Mundial

La selección de Brasil celebró su primera victoria en el Mundial 2026 gracias a un 3-0 sobre Haití que le significó un valioso paso de cara a su último partido en el Grupo C.

El primer gran aviso llegó al minuto 12 con una gran definición de Raphinha que encontró la red, pero fue anulada por fuera de juego del puntero que milita en FC Barcelona.

Matheus Cunha sí pudo abrir la cuenta a los 23' mediante una arremetida que el fondo haitiano reclamó como falta, pero que fue descartada por el árbitro español Alejandro Hernández y el VAR.

El propio Matheus Cunha se encargó de poner el 2-0 a los 36', luego de cazar un rebote que dejó Johny Placide tras un disparo de Vinícius Jr.

Las alarmas se encendieron en la "Canarinha" por los problemas físicos de Raphinha, quien pidió asistencia médica pero incluso antes de ser atendido pidió el cambio, generando preocupación pues en su zona también está tocado Neymar.

Vinícius liquidó el encuentro en el cierre del primer tiempo con una perfecta definición ante Placide (45+3').

En la segunda etapa Haití logró algunas trepadas interesantes y casi descontó con un cabezazo de Ricardo Adé que atajó Alisson. Sin embargo, estuvo lejos de inquietar la portería sudamericana salvo por sus intentos en los últimos minutos.

La escuadra de Carlo Ancelotti jugó la segunda etapa con total tranquilidad gracias a su ventaja en el marcador. El equipo brasileño administró las cargas físicas, atacando mediante destellos de velocidad en ofensiva.

Un tiro de Douglas Santos que Placide manoteó hacia el travesaño y el 4-0 anulado al ingresado Endrick fueron grandes ocasiones brasileñas para aumentar.

De esta manera, Brasil sigue a la par de Marruecos, igualando sus cuatro puntos en lo alto del Grupo C luego de la victoria que los africanos cosecharon ante Escocia por 1-0.