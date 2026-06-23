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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Budimir cerró con gol un impecable avance de Croacia ante Panamá

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Josip Stanisic también brilló con un brillante centro al segundo palo.

Budimir cerró con gol un impecable avance de Croacia ante Panamá
 EFE
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Croacia rompió con el rudo 0-0 ante Panamá en la segunda fecha del Mundial 2026 gracias a la oportuna aparición de Ante Budimir en el minuto 54'.

El elenco europeo necesitó un par de pases para pasar desde el mediocampo hasta posiciones de ataque. Josip Stanicic lanzó un centro perfecto para la aparición del "11" a boca de arco.

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