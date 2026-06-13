Burló a la seguridad: Aficionado fue captado "bebiendo de un celular" en partido del Mundial

Un curioso e inesperado momento se volvió viral durante un partido del Mundial 2026 en Ciudad de México, luego de que un aficionado fuera captado aparentemente bebiendo desde un teléfono celular en las tribunas del estadio.

Las imágenes despertaron todo tipo de comentarios entre los asistentes y usuarios de redes sociales, quienes intentaban descifrar cómo era posible que el hombre estuviera tomando desde un dispositivo móvil. Sin embargo, poco después se conoció la explicación: El supuesto celular era una botella camuflada con apariencia de teléfono.

La escena llamó aún más la atención debido a las restricciones para el consumo de bebidas alcohólicas en los estadios mexicanos durante el Mundial, situación que ha llevado a algunos aficionados a buscar ingeniosas formas de evadir los controles de ingreso.

El video se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales y generó reacciones divididas entre quienes tomaron el episodio como una muestra de creatividad y quienes cuestionaron el incumplimiento de las normas establecidas para el evento deportivo.

Hasta el momento, no se conoce si el aficionado fue identificado o si recibió alguna sanción por lo ocurrido, mientras el peculiar episodio sigue acumulando reproducciones y comentarios como una de las anécdotas más llamativas que ha dejado el Mundial fuera de la cancha.