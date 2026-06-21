Cabo Verde se agigantó ante Uruguay y le robó un empate en Miami

La selección de Cabo Verde le plantó cara este domingo a Uruguay y le sacó un empate 2-2 en duelo válido por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 y disputado en Miami.

Los caboverdianos se fueron en ventaja en el minuto 21 gracias a un gol de Kevin Pina, quien convirtió el primero de este equipo africano en Copas del Mundo con un potente tiro libre que batió la resistencia de Fernando Muslera.

Pero el equipo celeste reaccionó y dio vuelta al marcador con tantos de Maximiliano Araújo en el minuto 44 y Agustín Canobbio en el sexto minuto añadido al primer tiempo.

Ahí pareció volver todo a la normalidad, pero el cuadro isleño volvió a sacudir las redes uruguayas con una diana de Hélio Varela, quien a los 61' aprovechó un grosero error de la última línea celeste para marcar el 2-2.

La última media hora fue de dominio uruguayo, pero con escasa presencia en el área y el resultado se mantuvo en el marcador hasta el silbatazo final.

Con este resultado, ambos elencos llegan a dos puntos y se ponen por detrás de España, que tiene 4, y por delante de Arabia Saudita que tiene 1.

En la última jornada, el elenco de Marcelo Bielsa se verá las caras ante el cuadro hispano y los africanos chocarán ante los árabes.