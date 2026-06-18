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Campaz aprovechó el centro de Hernández y selló el triunfo de Colombia sobre Uzbekistán en el Mundial
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Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro cafetero celebró en el Estadio Azteca.
El cuadro cafetero celebró en el Estadio Azteca.
Juan "Cucho" Hernández aguantó en el sector derecho de la cancha el fuerte marcaje rival y levantó el centro para Jaminton Campaz, quien remató de cabeza para el triunfo definitivo de Colombia por 3-1 en el Estadio Azteca, en la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.
Revisa el gol de Campaz para Colombia (90+8'):