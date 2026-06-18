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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Campaz aprovechó el centro de Hernández y selló el triunfo de Colombia sobre Uzbekistán en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro cafetero celebró en el Estadio Azteca.

Campaz aprovechó el centro de Hernández y selló el triunfo de Colombia sobre Uzbekistán en el Mundial
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Juan "Cucho" Hernández aguantó en el sector derecho de la cancha el fuerte marcaje rival y levantó el centro para Jaminton Campaz, quien remató de cabeza para el triunfo definitivo de Colombia por 3-1 en el Estadio Azteca, en la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Revisa el gol de Campaz para Colombia (90+8'): 

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