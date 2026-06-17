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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Celebró con animado baile: Yoane Wissa marcó el empate de RD Congo ante Portugal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo africano sorprendió a los lusos antes del entretiempo.

Celebró con animado baile: Yoane Wissa marcó el empate de RD Congo ante Portugal
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RD Congo sorprendió a Portugal con un golazo cerca del final del primer tiempo, anotado por Yoane Wissa, que significó el 1-1 entre ambas selecciones en el duelo que los mide por el Mundial 2026.

El conjunto africano celebró el gol con un animado baile: 

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