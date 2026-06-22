Colombia buscará imponer su jerarquía y evitar sorpresas ante RD del Congo en el Mundial

Colombia buscará imponer su jerarquía este martes y evitar una sorpresa ante República Democrática del Congo, en el duelo que se disputará a partir de las 22:00 horas (02:00 GMT) en el Estadio Akron de Guadalajara, en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Se trata de un encuentro de dos selecciones que comenzaron con buen pie en el Mundial: Colombia derrotó a Uzbekistán por 1-3 y los Leopardos sacaron un empate 1-1 a Portugal y su apagada figura, Cristiano Ronaldo.

El equipo de Néstor Lorenzo tiene la meta clara: Sabe que ganar los tres puntos permitirán la clasificación anticipada a la segunda ronda mundialista.

La única preocupación de los cafeteros es la condición física de Luis Díaz, figura en el triunfo sobre Uzbekistán, quien presentó problemas musculares ante los uzbekos.

Sin embargo, el jugador entrenó con normalidad en la última jornada y se espera que lidere el ataque con Luis Javier Suárez.

La oncena colombiana será con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Los leopardos congoleses, por su lado, exhibieron orden y sacrificio defensivo para frenar a Portugal, y esperan frustrar los planes del conjunto sudamericano.

La alineación que usará el técnico Sebastien Desabre será con Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe; Cedrid Bakambu y Yoane Wissa.

El duelo será arbitrado por el italiano Mauricio Mariani.

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