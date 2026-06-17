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Colombia reaccionó tras el empate de Uzbekistán y recuperó la ventaja con gol de Luis Díaz
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero es la figura de los cafeteros en el debut mundialista.
El delantero es la figura de los cafeteros en el debut mundialista.
La selección de Colombia reaccionó inmediatamente tras el gol del empate que marcó Uzbekistán y retomó la ventaja, con una gran anotación de Luis Díaz en el Estadio Azteca, para el 2-1 parcial en el duelo por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.
En el minuto 60, Fayzullaev había anotado el 1-1 con un cabezazo en la boca del arco, tras una buena jugada colectiva de la selección asiática.
El empate despertó a Colombia, que se fue con todo en la ofensiva y cinco minutos después, Gustavo Puerta asistió y Díaz definió de primera en el área, con borde interno, para el 2-1.