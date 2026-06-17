Colombia reaccionó tras el empate de Uzbekistán y recuperó la ventaja con gol de Luis Díaz

La selección de Colombia reaccionó inmediatamente tras el gol del empate que marcó Uzbekistán y retomó la ventaja, con una gran anotación de Luis Díaz en el Estadio Azteca, para el 2-1 parcial en el duelo por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

En el minuto 60, Fayzullaev había anotado el 1-1 con un cabezazo en la boca del arco, tras una buena jugada colectiva de la selección asiática.

El empate despertó a Colombia, que se fue con todo en la ofensiva y cinco minutos después, Gustavo Puerta asistió y Díaz definió de primera en el área, con borde interno, para el 2-1.