Como es costumbre: Hinchas de Japón limpiaron el estadio tras empate con Países Bajos

Japón igualó 2-2 ante Países Bajos en el AT&T Stadium de Dallas en el marco de su estreno en el Grupo G del Mundial de Norteamérica y sus hinchas se llevaron todas las miradas.

Como es de costumbre, se avistó a los fanáticos nipones limpiando el sector del estadio en el cual estaban localizados, resaltando los buenos valores que tienen los asiáticos con los lugares a los que van de visita.