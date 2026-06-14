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Como es costumbre: Hinchas de Japón limpiaron el estadio tras empate con Países Bajos
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Autor: Redacción Cooperativa
Los fanáticos demostraron una vez más sus buenos valores.
Los fanáticos demostraron una vez más sus buenos valores.
Japón igualó 2-2 ante Países Bajos en el AT&T Stadium de Dallas en el marco de su estreno en el Grupo G del Mundial de Norteamérica y sus hinchas se llevaron todas las miradas.
Como es de costumbre, se avistó a los fanáticos nipones limpiando el sector del estadio en el cual estaban localizados, resaltando los buenos valores que tienen los asiáticos con los lugares a los que van de visita.