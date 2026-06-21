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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Con celebración de Bielsa incluida: Araujo y Canobbio le dieron la ventaja a Uruguay ante Cabo Verde

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Con celebración de Bielsa incluida: Araujo y Canobbio le dieron la ventaja a Uruguay ante Cabo Verde
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Luego de la sorpresiva apertura de la cuenta de Cabo Verde, la selección de Uruguay reaccionó sobre el final del primer tiempo logró revertir el marcador y se fue al descanso en ventaja de 2-1 con goles de Maximiliano Araujo y Agustín Canobbio.

El empate incluso desató la algarabía de Marcelo Bielsa, quien dejó su habitual puesto en el cooler para celebrar efusivamente el gol.

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