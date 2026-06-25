Costa de Marfil venció a Curazao y avanzó de ronda por primera vez en el Mundial

Costa de Marfil ratificó su pase a dieciseisavos de final tras vencer 2-0 a Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El elenco africano comenzó dominando en los primeros minutos del encuentro, en busca de abrir el marcador rápidamente y no darle oportunidades a los centroamericanos. Lo consiguió al minuto 7 gracias a Nicolas Pepé, quien aprovechó un centro raso de Yann Diomandé para abrir el marcador.

La superioridad de los "Elefantes" continuó siendo clara durante el resto del primer tiempo. Curazao, por su parte, apostó por salidas rápidas y contragolpes para intentar igualar el marcador, pero careció de profundidad y precisión en ataque, pero no lo lograron y los centroamericanos se fueron al descanso en desventaja por 1-0.

En el segundo tiempo, Costa de Marfil salió con decisión a cerrar el encuentro y asegurar su pase a la siguiente fase. El tanto que prácticamente sentenció el partido llegó mediante Nicolas Pepé (64'), quien anotó su doblete y dejó el marcador en 2-0 a favor de los "Elefantes".

Tras este tanto, Curazao no encontró respuestas y careció de profundidad para poder lograr el descuento, pese a insistir de cara al arco defendido por Yahia Fofana y de esta manera cerró su participación en su primera participación en un Mundial. Mientras que los africanos hicieron historia al pasar por primera vez en su historia a una fase eliminatoria.

Con este resultado, Costa de Marfil quedó en segundo puesto del Grupo E con seis puntos, por detrás de Alemania, que lo igualó en puntos pero por el desempate olímpico quedó relegado. Mientras que Curazao cerró en el último lugar con tan solo una unidad.

Tras esta clasificación, los "elefantes" se enfrentarán al segundo del Grupo I, que será Noruega o Francia a la espera del partido definitoria. El duelo esta programado para este martes en Dallas.