Cristian Garay repasó su actuación mundialista en el Canadá-Catar: Me tocó "la del chileno"

El árbitro chileno Cristian Garay recordó su participación en el Mundial de 2026 y especialmente su actuación en el triunfo 6-0 de Canadá sobre Catar, encuentro que representó su debut en una Copa del Mundo.

En conversación con Las Ultimas Noticias, el juez de 37 años repasó el particular desarrollo del compromiso: "Un árbitro siempre espera pasar inadvertido, pero me tocó justo un partido con una goleada inusual, dos expulsados y un fracturado. La del chileno, jajajá".

Una de las acciones más complejas fue la falta que terminó con la fractura del canadiense Ismael Koné. Garay inicialmente mostró tarjeta amarilla, pero cambió su decisión tras conocer la gravedad de la lesión: "Llamé al VAR para decirles que cambiaba la tarjeta por las consecuencias que provocó la falta y ellos me apoyaron", explicó.

El árbitro también relató que el incidente modificó completamente el ambiente del encuentro. Los futbolistas de Canadá quedaron afectados por la lesión de su compañero, los jugadores cataríes mostraron preocupación y los hinchas permanecieron en silencio durante varios minutos.

"Fue difícil sacar adelante el partido a partir de esa desafortunada acción", reconoció Garay, quien posteriormente volvió a ser considerado por la FIFA y cumplió funciones como cuarto árbitro en otros dos encuentros del torneo.

El chileno aseguró que terminó satisfecho con su experiencia mundialista, pese a que obtuvo múltiples críticas: "Dirigí un partido y en otros dos fui cuarto juez. No es mucho, pero tampoco es poco". Además, sostuvo que las posteriores nominaciones demostraron que su actuación ante Canadá y Qatar recibió una evaluación favorable.