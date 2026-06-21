Cristián Garay volverá a la acción en la Copa del Mundo de Norteamérica

El árbitro chileno Cristián Garay sumará una nueva participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de ser designado para integrar el cuerpo referil en el compromiso entre República Checa y México.

El juez nacional cumplirá las funciones de cuarto árbitro en este encuentro, correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo A, el cual está programado para este miércoles 24 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La representación del referato nacional no se limitará a Garay, puesto que José Retamal también fue nominado para el compromiso y oficiará como árbitro asistente de reserva, quedando disponible ante cualquier eventualidad que afecte a la terna principal.

La conducción del partido estará a cargo del réferi argentino Yael Falcón Pérez, quien estará secundado en las bandas por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.

Cabe recordar que Garay ya registra un partido como juez principal en este Mundial, cuando dirigió la victoria de Canadá por 6-0 ante Qatar. En aquella oportunidad, el réferi nacional tuvo un cometido con bastantes incidencias, incluyendo la rectificación de un penal mediante el VAR por una infracción fuera del área, dos expulsiones en la escuadra catarí y la grave lesión del canadiense Ismaël Koné.