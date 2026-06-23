Cristiano anotó ante Uzbekistán: ¿Cuántos goles le faltan para alcanzar a Messi?

Cristiano Ronaldo lideró a Portugal sobre Uzbekistán con un doblete en el Mundial 2026, transformándose en el primer y único futbolista en la historia en convertir en seis ediciones consecutivas de la cita planetaria, superando el registro de cinco torneos que compartía con otros astros.

El capitán del elenco europeo ratificó su vigencia a los 41 años y se ubicó como el segundo jugador más veterano en marcar en una Copa del Mundo, registro que solo superó el camerunés Roger Milla con 42 años.

Además, el exjugador de Real Madrid alcanzó los 975 goles en su trayectoria profesional y estiró su récord como máximo artillero histórico de selecciones nacionales, llegando a 144 conquistas en 229 presencias oficiales con la camiseta de su país.



En la comparativa histórica, el portugués aumentó su distancia sobre Lionel Messi en la tabla de goleadores de todos los tiempos, donde ahora aventaja al argentino por 59 goles (975 frente a 916).

Sin embargo, en el registro específico de los mundiales, la situación favoreció al capitán de Argentina tras marcar ante Austria, quien se consolidó como el máximo artillero de la historia del torneo con 18 tantos, superando a Miroslav Klose, mientras que Ronaldo llegó a 10 dianas totales en el duelo en Houston.