Cristiano Ronaldo alcanzó un indeseado récord con Portugal

Cristiano Ronaldo sumó un registro que no quería en su carrera con la selección de Portugal, luego de llegar a 10 partidos consecutivos sin anotar en grandes torneos internacionales.

La marca fue destacada por Match of the Day, de la BBC, que apuntó que se trata de la racha más extensa sin goles del capitán portugués en este tipo de competencias defendiendo a su selección.

"Un récord no deseado para Cristiano Ronaldo", publicó el programa británico, junto con remarcar que el atacante atraviesa "la racha más larga de su carrera internacional" sin convertir en grandes citas.

El dato llega en medio de una Copa del Mundo en la que Cristiano Ronaldo ya hizo historia al convertirse en el primer futbolista europeo en disputar seis Mundiales, aunque todavía busca volver a celebrar un gol con Portugal en el torneo.