Cristiano Ronaldo ignoró a periodista que le preguntó por Lionel Messi

Después de ser figura en el partido ante Uzbekistán, el astro Cristiano Ronaldo fue consultado por sus sensaciones tras el duelo de Portugal en Houston por la segunda fecha del Mundial y dejó una curiosa imagen al ignorar una pregunta referente a Lionel Messi.

Pese a esto, el ariete de Al Nassr terminó hablando de lo que podría ser un eventual cruce en la siguiente ronda y expresó escuetamente: "Sería top".