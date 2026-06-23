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Cristiano Ronaldo se inscribió con un doblete ante Uzbekistán
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El astro portugués marcó dos veces en el primer tiempo.
El astro portugués marcó dos veces en el primer tiempo.
Cristiano Ronaldo volvió a aparecer en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y firmó su doblete en el duelo entre Portugal y Uzbekistán, luego de definir de derecha a los 38 minutos del primer tiempo para establecer el 3-0 del cuadro luso.